Praia Itaguaçu, Ilha Grande - Divulgação/Reprodução Rede Social

Praia Itaguaçu, Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 01/08/2026 22:57

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis e o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) realizam, na próxima quinta-feira (6), das 14h às 18h, a primeira oficina participativa para a elaboração do Plano Local de Ação Climática (Plac). O encontro acontecerá no auditório da Defesa Civil , na Avenida Almirante Júlio César de Noronha, nº 271, no bairro São Bento.

A atividade reunirá representantes do poder público, setores da sociedade civil e moradores para discutir os principais desafios enfrentados pelo município diante dos impactos das mudanças climáticas. As contribuições apresentadas durante a oficina vão ajudar a formar o diagnóstico que servirá de base para a elaboração do plano.

A participação é aberta ao público e as inscrições estão disponíveis pelo link: tinyurl.com/2wh7pa7t.

O Plac conta com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e parceria do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e dos Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei). A proposta é estimular a construção de soluções locais para enfrentar um problema de dimensão global: as mudanças climáticas.

Durante o mês de agosto, oficinas do Plac serão realizadas em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Os planos deverão contribuir para o planejamento e o fortalecimento de ações climáticas locais a curto, médio e longo prazo. Informações sobre o ciclo completo de oficinas estão disponíveis em: tinyurl.com/34PLACsRJ.

Chuvas extremas já deixaram marcas em Angra

A elaboração do plano ocorre em um município que já enfrenta impactos significativos associados a eventos climáticos extremos. Em 2022, Angra dos Reis registrou o maior volume de chuva de sua história. Em alguns pontos, foram registrados mais de 800 milímetros em apenas 48 horas, um dos maiores acumulados já registrados no estado do Rio de Janeiro.

O temporal provocou deslizamentos em diferentes bairros e também atingiu a Ilha Grande, um dos principais destinos turísticos do município e integrante do sítio reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Misto, nas categorias cultural e natural.

Um dos locais afetados foi a Praia de Itaguaçu, que sofreu um forte impacto após ser soterrada por toneladas de terra e escombros. O episódio alterou significativamente a paisagem de uma área conhecida pela tranquilidade e beleza natural.

A oficina do Plac pretende justamente reunir conhecimento técnico e participação popular para identificar vulnerabilidades, discutir soluções e ajudar Angra dos Reis a se preparar para os efeitos das mudanças climáticas nas próximas décadas.