Praia Itaguaçu, Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social
O Plac conta com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e parceria do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e dos Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei). A proposta é estimular a construção de soluções locais para enfrentar um problema de dimensão global: as mudanças climáticas.
Angra inicia construção de Plano Local de Ação Climática
Oficina participativa será realizada no dia 6, com apoio da ONU-Habitat e inscrições abertas à população
Copa Angra de Vôlei 4x4 reúne equipes e celebra talentos no esporte
Competição reuniu mais de 60 atletas de Angra, Paraty, Rio de Janeiro e São Paulo, divididos em 16 equipes no Ginásio Getúlio Telles
Mulher foragida por suspeita de perseguição é presa em Angra
Suspeita de 46 anos foi localizada no bairro Frade após denúncia ao Disque Denúncia; mandado havia sido expedido pela Justiça de São Paulo
Angra participa de simpósio sobre emergência e segurança nuclear
Evento reuniu especialistas e instituições para discutir prevenção, preparação e procedimentos do Plano de Emergência Externo da Central Nuclear
Corpo de pescador é encontrado após vendaval na Costa Verde
Bombeiros localizaram a vítima em Tarituba. Na Ilha Grande um mergulhador foi resgatado hoje com vida por populares
Ventania causa desaparecimentos e destruição em Angra e Paraty
Rajadas de até 104 km/h provocaram acidentes no mar, deixaram trabalhador preso em estrutura da Brasfels e causaram queda de árvores, telhados e pontos de ônibus
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.