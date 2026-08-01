Equipe angrense 4x4Divulgação/PMAR
O título ficou com o quarteto formado por Denny Carvalho, levantador; Pedro Soares, ponteiro; Pietro Winkler, ponteiro; e Igor Royal, oposto/central. Os quatro atletas da APV Angra conquistaram pela terceira vez o título em quatro edições da Copa Angra de Vôlei.
Além do primeiro lugar, o quarteto campeão também dominou as premiações individuais. Denny Carvalho foi escolhido como melhor jogador do torneio, Pedro Soares recebeu o prêmio de melhor defensor e Pietro Winkler foi eleito melhor atacante.
A segunda colocação ficou com um quarteto que reuniu experiência e juventude, formado por Ricardinho, Pedro Perini, Enzo e Henrique. Ricardinho foi eleito o melhor levantador da competição.
Entre os jovens destaques, Enzo, de 16 anos, é jogador do Sada Cruzeiro. Henrique, de 18 anos, é morador do Parque Mambucaba e vem de uma família ligada ao voleibol, já que o pai e o irmão também atuaram na modalidade. Enzo recebeu ainda o prêmio de melhor bloqueador do torneio.
O pódio foi completado pelo quarteto formado por Luan Matheus, Lucas Pimenta, Thomas Frizeiro e João Paulo, o Jottinha, um dos jovens talentos da base da APV Angra.
A competição também teve espaço para a participação feminina. Entre os mais de 60 homens inscritos, Nicolly foi a única mulher a disputar o torneio e teve boa participação. O regulamento permitiu a formação de equipes mistas.
Premiação e organização
A 4ª Copa Angra de Vôlei teve premiação em dinheiro. O campeão recebeu R$ 250, o segundo colocado ficou com R$ 150 e o terceiro recebeu R$ 100.
O torneio contou com patrocinadores e o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A competição foi organizada por Rômulo Lacerda, que também é um dos administradores da APV Angra.
A arbitragem ficou sob responsabilidade de Hélio Batista, Bruno Silva e Viktorya Alexandra, enquanto Maycon Rodrigues e Natália Almeida atuaram como apontadores.
A Copa Angra reuniu alguns dos principais nomes do voleibol angrense, incluindo atletas que participam das competições internas, representam bairros do município e defendem a APV Angra em torneios regionais e disputas realizadas no Rio de Janeiro.
Copa Angra de Vôlei 4x4 reúne equipes e celebra talentos no esporte
Competição reuniu mais de 60 atletas de Angra, Paraty, Rio de Janeiro e São Paulo, divididos em 16 equipes no Ginásio Getúlio Telles
Mulher foragida por suspeita de perseguição é presa em Angra
Suspeita de 46 anos foi localizada no bairro Frade após denúncia ao Disque Denúncia; mandado havia sido expedido pela Justiça de São Paulo
Angra participa de simpósio sobre emergência e segurança nuclear
Evento reuniu especialistas e instituições para discutir prevenção, preparação e procedimentos do Plano de Emergência Externo da Central Nuclear
Corpo de pescador é encontrado após vendaval na Costa Verde
Bombeiros localizaram a vítima em Tarituba. Na Ilha Grande um mergulhador foi resgatado hoje com vida por populares
Ventania causa desaparecimentos e destruição em Angra e Paraty
Rajadas de até 104 km/h provocaram acidentes no mar, deixaram trabalhador preso em estrutura da Brasfels e causaram queda de árvores, telhados e pontos de ônibus
Ventania mobiliza Defesas Civis e causa transtornos na Costa Verde
Alerta para ventos fortes coloca Angra, Paraty e Mangaratiba em atenção; queda de árvore deixa motorista ferido na Rio-Santos e autoridades orientam evitar navegação e deslocamentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.