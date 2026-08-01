Vôlei Angra no pódio do 4x4 Divulgação/PMAR

O título ficou com o quarteto formado por Denny Carvalho, levantador; Pedro Soares, ponteiro; Pietro Winkler, ponteiro; e Igor Royal, oposto/central. Os quatro atletas da APV Angra conquistaram pela terceira vez o título em quatro edições da Copa Angra de Vôlei.Além do primeiro lugar, o quarteto campeão também dominou as premiações individuais. Denny Carvalho foi escolhido como melhor jogador do torneio, Pedro Soares recebeu o prêmio de melhor defensor e Pietro Winkler foi eleito melhor atacante.A segunda colocação ficou com um quarteto que reuniu experiência e juventude, formado por Ricardinho, Pedro Perini, Enzo e Henrique. Ricardinho foi eleito o melhor levantador da competição.Entre os jovens destaques, Enzo, de 16 anos, é jogador do Sada Cruzeiro. Henrique, de 18 anos, é morador do Parque Mambucaba e vem de uma família ligada ao voleibol, já que o pai e o irmão também atuaram na modalidade. Enzo recebeu ainda o prêmio de melhor bloqueador do torneio.O pódio foi completado pelo quarteto formado por Luan Matheus, Lucas Pimenta, Thomas Frizeiro e João Paulo, o Jottinha, um dos jovens talentos da base da APV Angra.A competição também teve espaço para a participação feminina. Entre os mais de 60 homens inscritos, Nicolly foi a única mulher a disputar o torneio e teve boa participação. O regulamento permitiu a formação de equipes mistas.A 4ª Copa Angra de Vôlei teve premiação em dinheiro. O campeão recebeu R$ 250, o segundo colocado ficou com R$ 150 e o terceiro recebeu R$ 100.O torneio contou com patrocinadores e o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A competição foi organizada por Rômulo Lacerda, que também é um dos administradores da APV Angra.A arbitragem ficou sob responsabilidade de Hélio Batista, Bruno Silva e Viktorya Alexandra, enquanto Maycon Rodrigues e Natália Almeida atuaram como apontadores.A Copa Angra reuniu alguns dos principais nomes do voleibol angrense, incluindo atletas que participam das competições internas, representam bairros do município e defendem a APV Angra em torneios regionais e disputas realizadas no Rio de Janeiro.