Ilza e Welington exemplos de superação no esporte Divulgação/Atletas
Ilza e Welington superam barreiras e brilham no esporte PCD em Angra
Atletas com deficiência visual usam o atletismo como ferramenta de transformação e já se preparam para novas competições no Rio de Janeiro. Welington participou neste domingo do Desafio da Ponte Rio-Niterói
PM apreende mais de 1,5 mil cápsulas de cocaína em Angra
Droga foi localizada em uma sacola durante patrulhamento no Morro da Lagartixa, no bairro Promorar; material pesava cerca de 6,2 quilos
Angra inicia construção de Plano Local de Ação Climática
Oficina participativa será realizada no dia 6, com apoio da ONU-Habitat e inscrições abertas à população
Copa Angra de Vôlei 4x4 reúne equipes e celebra talentos no esporte
Competição reuniu mais de 60 atletas de Angra, Paraty, Rio de Janeiro e São Paulo, divididos em 16 equipes no Ginásio Getúlio Telles
Mulher foragida por suspeita de perseguição é presa em Angra
Suspeita de 46 anos foi localizada no bairro Frade após denúncia ao Disque Denúncia; mandado havia sido expedido pela Justiça de São Paulo
Angra participa de simpósio sobre emergência e segurança nuclear
Evento reuniu especialistas e instituições para discutir prevenção, preparação e procedimentos do Plano de Emergência Externo da Central Nuclear
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