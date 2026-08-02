Ilza e Welington exemplos de superação no esporte - Divulgação/Atletas

Ilza e Welington exemplos de superação no esporte Divulgação/Atletas

Publicado 02/08/2026 12:34 | Atualizado 02/08/2026 12:39

Angra dos Reis - O esporte tem o poder de transformar vidas e ajudar a superar barreiras físicas e sociais. Em Angra dos Reis, dois atletas com deficiência visual são exemplos dessa trajetória de coragem, dedicação e superação : Ilza Ferreira Nascente, (49), e Welington Santos, (42).

Os dois encontraram no atletismo uma ferramenta de transformação e, cada vez mais, vêm se destacando nas competições. Com deficiência visual, eles enfrentam desafios dentro e fora das pistas, mas seguem firmes em busca de novos resultados.

Ilza pratica corrida desde 2019 e, em sete anos de atletismo, já participou de inúmeras provas. Entre os próximos desafios está a 28ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, marcada para o dia 16 de agosto. A atleta vai disputar a prova de 5 quilômetros.

Welington tem uma trajetória ainda mais longa no esporte PCD. São 23 anos de participação em competições. Neste domingo (2), o atleta participoi do Desafio da Ponte Rio-Niterói, em uma prova de 21 quilômetros, na modalidade meia maratona, que reuniu mais de 8 mil participantes. O atleta não conquistou pódio.

Além da dedicação e dos treinamentos, os dois contam com uma importante rede de apoio para seguir competindo. Ilza e Welington são encorajados diariamente pela APADEV (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Angra dos Reis) e pelos guias que os acompanham durante as corridas.

As histórias dos dois atletas mostram como o esporte pode contribuir para ampliar a autonomia, fortalecer a autoestima e abrir novos caminhos para pessoas com deficiência. Mais do que resultados e medalhas, Ilza e Welington representam a força de quem transforma desafios em motivação para continuar avançando.