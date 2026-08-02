Drogas apreendidas pela PM no Morro da Lagartixa - Divulgação/PM

Drogas apreendidas pela PM no Morro da LagartixaDivulgação/PM

Publicado 02/08/2026 12:13 | Atualizado 02/08/2026 12:14

Angra dos Reis - Mais de mil cápsulas de cocaína foram apreendidas nessa sexta-feira (31), em Angra dos Reis , na Costa Verde. A ocorrência foi registrada na localidade conhecida como Morro da Lagartixa, no bairro Promorar.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento pela região quando identificaram um grupo de pessoas em atitude suspeita. Durante a abordagem, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Os policiais realizaram buscas no local e encontraram uma sacola contendo 1.580 cápsulas de cocaína, com peso aproximado de 6,212 quilos.

A droga foi apreendida e encaminhada à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.