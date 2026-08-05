Prefeito Ferreti no centro com seus secretários e representantes do INEA - Divulgação/PMAR

Prefeito Ferreti no centro com seus secretários e representantes do INEADivulgação/PMAR

Publicado 05/08/2026 11:26

Ilha Grande - A Prefeitura de Angra dos Reis e a Secretaria de Estado do Ambiente avançaram nas tratativas para obras de saneamento e infraestrutura na Ilha Grande. Em reunião realizada na segunda-feira (3), no Rio de Janeiro, o prefeito Claudio Ferreti e o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Mascarenhas, definiram que o processo de licitação das obras de saneamento da Vila do Abraão e do Saco do Céu será iniciado até 15 de setembro deste ano.

Ferreti participou do encontro acompanhado dos secretários das pastas de Saneamento e Esgoto e de Obras. O prefeito avaliou positivamente o resultado da reunião e destacou a importância das obras para os moradores da Ilha Grande . Não é a primeira vez que a Ilha Grande é tema de reunião com autoridades do Estado, em uma publicação do O Dia, em 2024, o projeto para sanear a ilha já era discutido.

Além do esgotamento sanitário, a Prefeitura aguarda autorização para alterar o local de transbordo dos resíduos sólidos da Ilha Grande, atualmente realizado nas proximidades do principal cais de entrada da Vila do Abraão.

Para o executivo, a mudança permitirá melhorar a experiência de moradores e turistas na chegada à ilha, além de garantir condições mais adequadas para o tratamento e o transbordo dos resíduos. Recentemente o local considerado patrimônio mundial pela UNESCO, foi alvo de críticas e denúncias por conta da falta de saneamento apontada pelos moradores e milhares de turistas que visitam a Ilha Grande o ano todo.

Obras no Rio Mambucaba

Durante a reunião, o governo reforçou junto ao Estado a necessidade de licenciamento de outras obras consideradas prioritárias para o município. Entre elas estão o enrocamento da foz e o desassoreamento do Rio Mambucaba, intervenções apontadas como importantes para reduzir os riscos de alagamentos na região.

Também foi discutido o programa Mais Água em Angra, que prevê a construção de três estações de tratamento de água na Vila do Abraão. A prefeitura informou ainda que os projetos do Mais Água já estão prontos, os equipamentos foram adquiridos e os recursos estão destinados. A expectativa do prefeito é que, com a liberação do licenciamento pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), as intervenções possam começar. A previsão é ainda para este semestre.