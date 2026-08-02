Apreensão no Morro da Fortaleza - Divulgação/PM

Apreensão no Morro da FortalezaDivulgação/PM

Publicado 02/08/2026 17:37

Angra dos Reis - Dois homens, de 18 e 45 anos, foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico nessa sexta-feira (31), em Angra dos Reis, na Costa Verde. O caso aconteceu no Morro da Fortaleza, no centro.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço após receberem denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes. No local, dois homens foram vistos realizando a entrega de drogas e recebendo dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados pelos policiais. Durante a abordagem, eles teriam admitido que estavam traficando drogas e indicado aos agentes onde o material estava escondido. Um terceiro suspeito também foi abordado.

Ao todo, foram apreendidos três celulares, quatro tabletes de maconha, seis pequenos tabletes da mesma droga, 29 tabletes de maconha, 17 pequenos tabletes de maconha, oito tubos de cocaína, 37 tubos grandes de cocaína, 111 pequenos tubos de cocaína, 17 comprimidos de ecstasy, 24 frascos de loló e R$ 58 em dinheiro.

Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Os homens de 18 e 45 anos permaneceram presos e vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O terceiro suspeito foi ouvido e liberado em seguida. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



