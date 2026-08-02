Apreensão no Morro da FortalezaDivulgação/PM
Dois homens são presos pela PM no Morro da Fortaleza
Suspeitos, de 18 e 45 anos, foram detidos após denúncias de tráfico; terceiro homem foi ouvido e liberado. Polícia apreendeu maconha, cocaína, ecstasy, loló e dinheiro
Caminhão cai em ribanceira na Rio-Santos e deixa seis feridos em Angra dos Reis
Acidente aconteceu na tarde deste domingo (2), no bairro Itanema; entre as vítimas estão três crianças. Outro acidente envolvendo carro e moto foi registrado no Bracuí
Arraiá da Cidade reúne tradição, forró e emoção em noite de festa
Quadrilhas juninas encantaram o público no Cais Santa Luzia, enquanto Mastruz com Leite levou milhares de pessoas a cantar e dançar; campeã será anunciada neste domingo
Ilza e Welington superam barreiras e brilham no esporte PCD em Angra
Atletas com deficiência visual usam o atletismo como ferramenta de transformação e já se preparam para novas competições no Rio de Janeiro. Welington participou neste domingo do Desafio da Ponte Rio-Niterói
PM apreende mais de 1,5 mil cápsulas de cocaína em Angra
Droga foi localizada em uma sacola durante patrulhamento no Morro da Lagartixa, no bairro Promorar; material pesava cerca de 6,2 quilos
Angra inicia construção de Plano Local de Ação Climática
Oficina participativa será realizada no dia 6, com apoio da ONU-Habitat e inscrições abertas à população
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