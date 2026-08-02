Caminhão sai da pista e cai em ribanceira com seis pessoas - Divulgação

Caminhão sai da pista e cai em ribanceira com seis pessoasDivulgação

Publicado 02/08/2026 17:13 | Atualizado 02/08/2026 17:47

Angra dos Reis - Um caminhão-baú capotou na tarde deste domingo (2) na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do bairro Itanema, próximo ao condomínio Caieirinha, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças. O veículo saiu da rodovia e caiu em uma ribanceira.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da CCR e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. As vítimas foram atendidas e socorridas por ambulâncias da concessionária e dos Bombeiros e encaminhadas para o hospital da cidade. Até a publicação desta reportagem, não havia atualização da unidade de saúde sobre o estado clínico dos feridos.

O caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira, por isso não houve necessidade de interdição da rodovia. Mesmo assim, há registro de grande fluxo de veículos nos dois sentidos da Rio-Santos, entre Rio de Janeiro e São Paulo. As autoridades orientam os motoristas a redobrarem a atenção.

O movimento intenso pode estar relacionado ao fim das férias de julho. Algumas cidades optaram por estender o recesso escolar até este domingo (2), com retorno das aulas previsto para esta segunda-feira (3). Em Angra dos Reis, o segundo semestre do ano letivo começou no dia 27 de julho.

Outro acidente

O segundo acidente registrado na tarde deste domingo, também na Rio-Santos foi na altura do bairro Bracuí, sentido Paraty. A ocorrência envolveu um carro e uma motocicleta. Equipes de socorro foram acionadas e, inicialmente, duas vítimas da motocicleta, foram socorridas e levadas ao HMJ, na Japuíba. A mulher um pouco mais grave, porém consciente e o homem com ferimentos leves.

Nos dois acidentes, ainda não havia informações sobre a dinâmica das ocorrências. A CCR atua na orientação e direcionamento do fluxo de veículos nos pontos dos acidentes.