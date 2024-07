Drogas apreendidas pela PM no Morro do Ditão, Paraty - Divulgação/Reprodução PM

Publicado 28/07/2024 00:43

Paraty – A Polícia Militar prendeu, na tarde desse sábado, (27), quatro homens, com idades entre 19 e 35 anos, no centro de Paraty, na costa verde, por tráfico de drogas. Com o bando foram apreendidos munições e drogas.

A operação realizada pela PM foi no Morro do Ditão. Depois que agentes teriam recebido informações de que um grupo estaria em atitude suspeita na comunidade, e vendendo drogas. Um cerco foi montado. As equipes constataram a denúncia e os suspeitos localizados. O local foi cercado e os policiais militares conseguiram, além da prisão, apreender em poder dos jovens; 36 tiras de maconha, 92 gramas de haxixe, oito sacolés e 117 pinos de cocaína, 17 munições, R$ 17 em espécie e uma balança de precisão, além de materiais para endolação da droga e dois celulares.

Os quatro foram encaminhados a 167ª DP, juntamente com o material apreendido, onde a ocorrência foi registrada e os presos estão à disposição da Justiça.