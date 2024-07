Paraty - A Polícia Militar Ambiental identificou nesta quarta-feira (03) o desmatamento na área verde da Praia do Cão Morto, em Paraty/RJ. Os agentes foram ao local após duas denúncias recebidas pelo Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177) através do programa Linha Verde - específico para denunciar crimes ambientais.

Área totalmente degradada com a utilização de retroescavadeira DIvulgação/Disque Denúncia

De posse das informações e em cumprimento a ordem de policiamento, os policiais ambientais foram averiguar as denúncias. Ao chegarem no local, no bairro São Gonçalo, constataram o desmatamento em uma área de preservação permanente e na Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaína, cuja degradação ambiental chega a 2.600 metros quadrados. Ainda de acordo com a 4ª UPAm, há indícios de utilização de uma máquina retroescavadeira, mas durante a fiscalização, não foram encontradas placas contendo licenciamento e tampouco os responsáveis pelas intervenções. Diante dos fatos, os policiais procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, durante os sete dias da semana, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).