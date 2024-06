Mercadorias provenientes de prática criminosa retiradas do comércio de Paraty pelos policiais da 167ª DP - Divulgação/167ª DP

Publicado 21/06/2024 01:07

Paraty - Após informação anônima, encaminhada ao Disque Denúncia(21 2253-1177) sobre comércio ilegal de produtos, em Paraty, na costa verde, policiais Civis da UPAJ se deslocaram ao estabelecimento denunciado, e no local constataram a veracidade das informações. Um homem (41) foi preso em flagrante e diversos aparelhos como: celular, acessórios e perfumes sem nota fiscal, recibo ou documento de origem, apreendidos.

Segundo o delegado titular da 167ª DP, Marcello Russo, os produtos eram revendidos com preços atrativos e forma facilitada de pagamento. Havia mercadoria usada para revenda, adquirida pelo comerciante, sem a comprovação de nota fiscal, recibo ou documento comprobatório da origem lícita do objeto. O dono do estabelecimento e todo material apreendido foram levados para 167ª DP, onde foi autuado por receptação qualificada e a ocorrência registrada.



A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornar PARATY uma cidade mais segura.

DISQUE DENÚNCIA:(21 2253-1177). O sigilo é garantido.