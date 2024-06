Foram quatro veículos recuperados pelos policiais da 167ª DP - Divulgação/Polícia Civil/ Paraty

Publicado 08/06/2024 12:52

Paraty - Policiais civis, sob o comando do delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo, com apoio da PM, prenderam em Paraty/RJ, uma quadrilha de associação criminosa especializada na comercialização de veículos clonados. Os carros eram roubados no RJ e com sinais identificadores adulterados, eram transportados para cidades da Costa Verde, principalmente, Paraty onde eram vendidos, pelo preço abaixo do mercado.

A quadrilha era audaciosa que chegava a comercializar os veículos através de mídias sociais. Os Veículos eram vendidos um pouco abaixo do preço de mercado e de forma facilitada. A ação da polícia foi em cima de um RO 166-02324/2024, versando sobre receptação e adulteração de sinais veicular, ocorridos em Angra dos Reis, onde a PRF identificou 2 carros clonados, transportados em reboque e conduzidos à 166ª DP.

Integrantes da quadrilha foram presos em flagrante, nessa quinta-feira, ( 06): Breno Gomes de Lima Romano, (28), Natural de Vitória - ES e Indiciado: Gildo Silva Fidencio, (41 ) natural de SP de Itanhaém- SP; todos nos Art. 288 do Código Penal. Outros 2(dois) Criminosos também serão Indiciados em Inquérito apartado com as devidas representações pelas prisões preventivas.

Nós ouvimos também outras 3 Pessoas que estavam negociando os Veículos Clonados, mas não tiveram as cautelas necessárias do negócio jurídico, e responderão por receptação culposa prevista no Art. 180, Parágrafo: 3° do Código Penal.

Foram apreendidos na ação os seguintes Veículos Clonados: Os 2 CHERY TIGGO 8 ano 2021; 1 JEEP COMPASS ano 2023 e 1 FIAT PULSE 2023.



DISQUE 167ª DP: (24) 3371-8484.