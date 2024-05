Blindado dando apoio à operação da PM na comunidade Ilha das Cobras - Divulgação/Disque Denúncia/Paraty

Publicado 21/05/2024 10:18

Paraty - Na manhã desta terça-feira (21) policiais militares da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) de Paraty, com apoio da 167ª DP, realizaram uma operação na comunidade da Ilha das Cobras, com objetivo de reprimir o tráfico de drogas nessa área, historicamente, atingida pelo crime organizado. Três pessoas foram presas, entre elas um dos líderes da facção.

Drogas apreendidas com os três suspeitos presos, entre eles um dos integrantes da facção perigosa que atua na cidade Divulgação/Disque Denúncia/Paraty

Segundo a Polícia, na localidade, a menos de dez dias, criminosos atacaram viaturas da polícia com pedras. A ação contou com denúncias encaminhadas pela população ao Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177). Canal importante para auxiliar a polícia no combate a criminalidade. Durante a operação, equipes da Polícia Militar prenderam em flagrante três suspeitos e apreenderam armas e drogas.

Entre os itens apreendidos estavam uma pistola calibre 9mm e uma quantidade significativa de entorpecentes, a contabilizar. Entre os presos, segundo o comandante Alves, da 2ª CIPM, está um dos líderes de uma facção criminosa que atua na cidade. A ação conjunta foi realizada com a participação do 5º Comando de Policiamento de Área, 2ª CIPM, 167ª DP entre outras forças de segurança do município.

A população de Paraty pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.