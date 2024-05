Construção em área de preservação permanente é denunciada ao 0300 253 1177 em Paraty - Divulgação/Disque Denúncia

Construção em área de preservação permanente é denunciada ao 0300 253 1177 em ParatyDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 09/05/2024 23:55 | Atualizado 10/05/2024 00:01

Paraty - Foram pelo menos quatro informações por parte do Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177), através do programa Linha Verde, que policiais militares do Comando de Polícia Ambiental identificaram, nesta quinta-feira (09), desmatamento no interior de uma área de preservação permanente e uma construção irregular na Prainha de Mambucaba, em Paraty, na costa verde.

Na primeira ocorrência, de posse das informações, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, foram até a localidade conhecida como Sítio do Antenor, na Rua Luz, e constataram a denúncia. Foram identificadas diversas árvores cortadas aparentemente com uso de um machado, degradando cerca de 150 metros quadrados. No local não havia nenhuma placa indicativa de licenciamento e durante a diligência, não foram encontrados os responsáveis pelo ilícito. Não é a primeira vez que a localidade é denunciada.

Desmatamento em Paraty Divulgação Disque Denúncia

Na segunda ocorrência, também realizada após denúncia do programa Linha Verde, a equipe da 4ª UPAm esteve na Avenida A, onde flagraram a realização de uma obra, aparentemente uma construção residencial, cuja área degradada chega a 80 metros quadrados. Uma pessoa que se identificou como pedreiro da obra foi indagado acerca das licenças ambientais pertinentes, mas informou não possuir. Ainda segundo os policiais, também não havia nenhuma placa autorizando a obra. As duas ocorrências foram registradas na 167ª DP.

Em Paraty, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).





O anonimato é sempre garantido.