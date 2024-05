Paraty se despede da Copa de Futsal dia 19 de maio - Divulgação/TV Rio Sul

Paraty - Fim de semana com times da nossa região entrando em quadra para a disputa de jogos válidos pela 8ª rodada da Copa de Futsal. Enquanto o time de Angra dos Reis folgou, Paraty recebeu em casa a equipe de Paulo de Frontin, no sábado, na quadra da Escola Pequenina Calixto, em Paraty/RJ, com portões fechados. Mesmo abrindo vantagem o time não conseguiu vencer e acumula mais uma derrota, com isso já tem data marcada de despedida da copa.

A equipe paratiense saiu na frente no placar, com gol de Jonhatan no primeiro tempo, mas o time visitando conseguiu a virada no fim do jogo, com Kauan atuando como goleiro linha e balançando as redes de Paraty duas vezes em dois minutos, garantindo a vitória de Paulo de Frontin. O time paratiense folga na próxima rodada e se despede da Copa fazendo o seu último jogo nesta temporada, no dia 19 de maio, enfrentando o Paty do Alferes, fora de casa.

Vice-liderança no grupo D

E na manhã deste domingo, ontem, Rio Claro, que também jogou em casa, pela 8ª rodada, no ginásio do Batatão, que voltou a receber público, e enfrentou o time de Vassouras, e o placar ficou no 0 a 0, sem gols. Foi o primeiro empate sem gols registrado na Copa de Futsal deste ano. Com o empate, Rio Claro segue na vice-liderança no grupo D, com 12 pontos ganhos em 7 partidas, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. O time de Rio Claro folga na 9ª rodada, e encerra sua participação na primeira fase na 10ª e última rodada da Copa no dia 15 de maio, jogando fora de casa, diante de Itatiaia.