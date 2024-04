O jovem suspeito de tráfico de drogas atingido no confronto com a PM, após ser liberado do hospital Hugo Miranda, foi encaminhado à delegacia de Paraty - Divulgação/delegacia de Paraty

O jovem suspeito de tráfico de drogas atingido no confronto com a PM, após ser liberado do hospital Hugo Miranda, foi encaminhado à delegacia de ParatyDivulgação/delegacia de Paraty

Publicado 22/04/2024 21:12

Paraty - Um homem (23) foi baleado durante confronto com a PM, nesta segunda-feira (22) em Paraty, na costa verde. Segundo a polícia, os agentes foram alvo de um grupo suspeito durante patrulhamento de rotina na avenida Aloísio Castro. O grupo se evadiu do local, deixando um comparsa baleado no chão. O homem atingido foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao hospital Hugo Miranda. Ele foi atendido e após liberado, algemado e encaminhado à 167ª DP, onde foi registrada a ocorrência por tráfico de drogas. O preso aguarda audiência de custódia. O restante do bando não foi localizado. Ainda segundo a polícia foram apreendidos em poder do jovem e encaminhados à delegacia: 95 invólucros de cocaína, 123 pedras de crack, um rádio transmissor e duas granadas caseiras.

