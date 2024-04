Policiais encontram uma área de 1500 metros quadrados degradada em um sítio localizado em Paraty - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 05/04/2024 11:11 | Atualizado 05/04/2024 11:17

Paraty - Uma denúncia recebida pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou policiais da 4ª UPAm (Juatinga), nesta quinta-feira (04) ao município de Paraty, na costa verde, onde foi constatada extração de barro irregular na Prainha de Mambucaba. Ninguém foi preso e a ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.

De posse da informação os agentes se deslocaram a localidade conhecida como sítio do Antenor, onde no local foi possível constatar o corte de talude com uma área degradada de 1.500 metros quadrados, com marcas de extração e possível utilização de máquina retroescavadeira. Na diligência não foi encontrada placa indicativa de licenciamento e nem responsáveis no local. Diante dos fatos e com base no artigo 55 da lei 9605/98, os agentes se dirigiram à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Disque Denúncia, pede a população de todo o Estado do Rio que denuncie crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).