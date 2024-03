Polícia Civil trabalha para desvendar assassinato de um homem no centro histórico - Divulgação

Polícia Civil trabalha para desvendar assassinato de um homem no centro históricoDivulgação

Publicado 04/03/2024 21:04

Paraty - A Polícia Civil segue investigando o homicídio registrado nesta segunda-feira(4) em Paraty, na costa verde. Um homem foi encontrado morto com sinais de violência. O corpo, que foi localizado no Centro, segundo a polícia, estava com ferimentos no rosto.

Por

AA Polícia Militar foi acionada por populares. O corpo foi localizado na Rua Jango Pádua, no Centro Histórico, Segundo a Polícia Militar, o corpo estava com sinais de violência no rosto. A perícia foi acionada para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na delegacia de Paraty. As circunstâncias da morte e o autor ainda são desconhecidos.