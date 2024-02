Bloco da Lama - Divulgação/Reprodução rede social

Bloco da LamaDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 12/02/2024 21:49 | Atualizado 12/02/2024 21:50

Paraty - Foliões caem na lama e desfilam pela principal rua do bairro Jabaquara em Paraty, na costa verde. Uma fantasia inusitada que já é tradição na cidade de geração em geração.

" Eu acho muito legal, não precisa gastar dinheiro com fantasia e nem adereços" - disse José Carlos (45), que todos os anos participa do bloco da Lama. Laura de Oliveira (34) veio do Parque Mambucaba para participar do carnaval na cidade com a família. "Minha mãe mora aqui e eu gosto desde pequena sempre participei agora trago minha família; meu filho de (4) e minha filha de (9), a nova geração" - risos.

O Bloco da Lama desfilou nesse domingo (11) de carnaval pelas ruas do Jabaquara.