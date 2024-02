Barco no fundo sendo rebocado pela embarcação da Marinha do Brasil - Divulgação/reprodução Marinha do Brasil

Publicado 03/02/2024 21:02 | Atualizado 03/02/2024 22:28

Paraty- Embarcação com cinco tripulantes, quatro passageiros e um tripulante, sofreu uma pane elétrica no mar em Paraty, na costa verde, e precisou ser rebocado. As pessoas a bordo, foram socorridas pela Defesa Civil e pela Agência da Capitania dos Portos em segurança. Ninguém ficou ferido. Segundo informações das autoridades, o incidente ocorreu na tarde de ontem(2) e a embarcação não tinha condições de fundear próximo a Ponta da Joatinga, por isso foi rebocado. Os resgatados foram levados para marina Porto Imperial.

