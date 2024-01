Lenine Sesc Verão 2024 em Paraty - Divulgação/reprodução rede social

Lenine Sesc Verão 2024 em ParatyDivulgação/reprodução rede social

Publicado 20/01/2024 21:19 | Atualizado 20/01/2024 21:26

Paraty - O Sesc Verão 2024 está levando cultura e entretenimento aos moradores das cidades da costa verde. O evento começou hoje com show do cantor Lenine, na Praça da Matriz, em Paraty, às 20h. E não é só cultura e show musical, o Sesc também promete levar experiências recreativas, ídolos do esporte, talentos locais, exposições de artes, teatro, oficinas e espetáculo circense.

Totalmente gratuito, o projeto do Sesc acontece sempre no final de semana (sábado,20, e domingo,21, Paraty). Nos dias 27 e 28 de janeiro em Mangaratiba, ( fechando a programação musical) e a terceira e última cidade onde o evento vai aportar é Angra dos Reis nos dias 3 e 4 de fevereiro, junto com a folia

Confira a programação Paraty

20 de janeiro (sábado)



Praia do Pontal



10h às 17h – Espaço Lazer

10h às 17h – Espaço Família

19h – Apresentação musical “Som de Verão”

10h às 17h– Verão Divertido (atividades esportivas, recreativas e socioeducativas)

14h – Vivência esportiva de basquete com Leandro Discreto

10h às 17h – Instalação interativa “Você Sabia?”

10h às 17h – Campanha “Documente-se” (sobre os caminhos para retirada de documentos que são fundamentais para o exercício da cidadania)

10h às 17h – Oficinas “Empreendendo Através do Cabelo”

10h às 17h – Instalação “Longeviver” (sobre o processo de envelhecimento das pessoas através da estimulação do exercício cognitivo)

10h às 17h, livre – Campanha “Conhecendo os Direitos dos Idosos”

10h às 17h, livre – Confecção de flâmulas “Conexão pela Paz”

10h às 17h – Instalação de artes visuais “Cromática”

10h às 17h – ACT - Instalação Ambiência e Acessibilidade

10h às 17h – ACT - Oficinas de Tinkering

10h às 17h – ACT - Oficinas Roda das Invenções

10h às 17h – ACT - Oficinas Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso

10h às 11h – Sesc+ Sustentabilidade: Limpeza de Praia

10h às 17h – Exposição interativa: “Verão com Saúde: a Tríade Dourada do Bem-estar”

10h às 17h – Intervenção artística “Ondas da Alegria”

10h às 17h – Saúde em Exposição no Verão

10h às 15h – Espaço de relaxamento e bem-estar (com massoterapia)



Praça da Matriz



18h – “Momento Boom” (recreação antes do show)

20h – Show do cantor Lenine



21 de janeiro (domingo)



Praia do Pontal



10h às 17h – Espaço Lazer

10h às 17h – Espaço Família

10h às 17h – Apresentação musical “Som de Verão”

10h às 17h– Verão Divertido (atividades esportivas, recreativas e socioeducativas)

14h – Vivência esportiva de frescobol com Vinícius Lira

11h, 14h e 15h – Intervenção circense “Próxima Estação: Verão!”

10h às 17h – Instalação interativa “Você Sabia?”

10h às 17h – Campanha “Documente-se” (sobre os caminhos para retirada de documentos que são fundamentais para o exercício da cidadania)

10h às 17h – Oficinas “Empreendendo Através do Cabelo”

10h às 17h – Instalação “Longeviver” (sobre o processo de envelhecimento das pessoas através da estimulação do exercício cognitivo)

10h às 17h, livre – Campanha “Conhecendo os Direitos dos Idosos”

10h às 17h, livre – Confecção de flâmulas “Conexão pela Paz”

10h às 17h – Instalação de artes visuais “Cromática”

10h às 17h – ACT - Instalação Ambiência e Acessibilidade

10h às 17h – ACT - Oficinas de Tinkering

10h às 17h – ACT - Oficinas Roda das Invenções

10h às 17h – ACT - Oficinas Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso

10h às 11h – Sesc+ Sustentabilidade: Limpeza de Praia

10h às 17h – Exposição interativa: “Verão com Saúde: a Tríade Dourada do Bem-estar”

10h às 17h – Intervenção artística “Ondas da Alegria”

10h às 17h – Saúde em Exposição no Verão

10h às 15h – Espaço de relaxamento e bem-estar (com massoterapia)

15h – Grupo Percussivo de Maracatu “Tira o Mofo”.