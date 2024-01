Bairro Jabaquara rua tomada pela água moradores reclamam da falta de pavimentação - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 13/01/2024 23:19 | Atualizado 14/01/2024 00:04

Paraty - Ruas alagadas, família desabrigada, queda de árvores e deslizamento, foram os rastros deixados pelo temporal que atingiu Paraty, na costa verde, na tarde deste sábado (13).

Segundo a prefeitura, no bairro Condado, uma família foi retirada de casa por risco de deslizamentos e abrigada em uma pousada, ruas foram totalmente invadidas pela água. O volume de chuva acumulado foi de 118 milímetros em apenas 4 horas. O esperado era de 50mm. Ainda de acordo com as informações, os bairros Novo Horizonte, Sertão do Taquari, Patrimônio, Condado e Corisco, onde teve uma cabeça d'água em uma cachoeira, as ruas foram inundadas.

Outra localidade castigada pela chuva foi o bairro Jabaquara, um grande acúmulo de água na avenida Roberto Silveira, deixou moradores ilhados. Segundo a população a falta de pavimentação e um projeto para escoar a água da chuva poderiam reduzir o problema enfrentado por eles todas as vezes que chove forte na cidade. " A chuva todo ano vai vim a cidade é que deve se preparar, ou vai contar com a sorte e com São Pedro" - disse Leonor, aposentado (75) em desabafo na rede social. Outros internautas também interagiram cobrando do executivo pavimentação nas ruas que ainda não há. " Pagamos nossos impostos em dia e a prefeitura falha com a gente" .

Houve também registro de quedas de árvores. Equipes da prefeitura estão nos locais atingidos pela enxurrada desobstruindo as ruas. No início da noite, a Defesa Civil estava realizando vistorias nas áreas atingidas, para fazer o levantamento do prejuízo. Não se tem informação de consequências mais graves com relação ao temporal que caiu em Paraty. O esperado para os municípios da costa verde, pela previsão era de 50mm.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros 193.