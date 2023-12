ônibus circular funcionando com tarifa zero no município e com linhas extras para o réveillon - Divulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 31/12/2023 11:23

Paraty – A cidade está pronta para a virada do Novo Ano, que 2024 venha com alto astral trazendo muita paz e muita alegria. Terá queima de fogos e shows musicais. Neste domingo, ( 31), a festa da virada, a Praia do Pontal recebe a Banda Riffer e Pedrinho do Cavaco. No Jabaquara, as atrações ficam por conta da banda Coquetel Molotov e Fabiano Magalhães.



A cidade conta com oito pontos com queima de fogos e nove palcos com shows musicais e DJs, espalhados pelas principais praias do município e pelo Centro Histórico. Na Prainha, Tarituba, Corumbê, Paraty Mirim, Trindade, Jabaquara e em dois pontos do Centro Histórico (Largo de Santa Rita e Pontal), além de um nono palco apenas com música na Praça da Matriz.



A programação começou nesse sábado, ( 30) com eventos de pré-Réveillon em todos os palcos. Na Praia do Pontal, se apresentaram o bloco Meninos do Pontal, Dyego Rezende e Confraria Musical. O encerramento ficou por conta do DJ Marcos Ferrari. Na Praia do Jabaquara, teve show com a banda Ratones, encerrando a noite com o DJ Marino.

ônibus extras e tarifa zero funcionando em Paraty

O município está desde o último dia (29), com o sistema de tarifa zero na linha circular. Entre as comunidades beneficiadas estão: Jabaquara, Ilha e Mangueira. A assinatura do convênio aconteceu na última sexta-feira.

Outro benefício, segundo a secretaria de transportes do município é a redução no preço da passagem de R$ 5 para R$ 4 dentro do programa de sustentabilidade e mobilidade urbana, que garante também e tarifa zero aos moradores aos domingos e feriados, a partir de janeiro de 2024.

Para a diarista Marlene de Assis (55) este benefício vai ajudar e muito no orçamento no final do mês. “ Eu pago seis passagens por semana. Imagina fazer o percurso sem custo nenhum, já posso gastar com outras coisas” – risos