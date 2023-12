Acusado foi preso em Bonsucesso Minas Gerais pela polícia civil de Paraty - Divulgação/ 167ª DP ( Paraty)

Acusado foi preso em Bonsucesso Minas Gerais pela polícia civil de ParatyDivulgação/ 167ª DP ( Paraty)

Publicado 20/12/2023 21:27 | Atualizado 20/12/2023 21:29

Paraty – Um trabalho de inteligência das polícias militar e civil, coordenado pelo delegado titular da 167ª DP de Paraty, Marcello Russo, colocou atrás das grades um homem (29) anos, acusado de estuprar uma menina de cinco anos de idade em novembro deste ano. O criminoso estava há um mês foragido da justiça na cidade de Minas Gerais, onde foi capturado e preso na manhã desta quarta-feira (20).

Delegado Marcello Russo (E) com sua equipe depois de colocar atrás das grades o homem acusado de estupro de vulnerável Divulgação/167ª DP ( Paraty)

De posse da informação repassada à polícia sobre o paradeiro do criminoso, que não teve seu nome divulgado, policiais foram cumprir o mandado de prisão. Ele foi capturado no bairro Barreiro, município de Bonsucesso, Estado de Minas Gerais. Segundo o delegado ao chegar no endereço, o acusado percebeu a presença da polícia e fugiu, mas não conseguiu ir muito longe. Foi preso e trazido para Paraty.

Segundo o delegado o caso aconteceu há um mês, em novembro deste ano, na residência da mãe do autor deste crime bárbaro, em Paraty. Ela cuidava da criança enquanto os pais trabalhavam. “ Ele aproveitou o momento em que a criança estava sozinha com ele, para praticar o crime. Em depoimento da família na delegacia de Paraty, ele teria chamado a vítima de 5 anos, dentro da residência, pra uma brincadeira e pediu segredo a mesma; conforme depoimento do Pai da criança, sua filha disse "QUE O TIO PASSOU A LÍNGUA NO MEU BIBIU, PASSOU A BARBA NA MINHA BUNDINHA E BRINCOU DE FOGUETINHO: JOGAR PRA CIMA E ESCORREGAR NO CORPO do Agressor" .

A Delegacia representou pela prisão cautelar que foi deferida pelo Juízo de Paraty e expedido Mandado de Prisão Temporária. O Homem preso está a disposição da justiça.

Em rede social a mãe da criança agradeceu ao delegado Marcello Russo e sua equipe por colocar atrás das grades o monstro que teria abusado da sua filha, e desabafou.

Mãe da criança em rede social desabafa e agradece ao delegado Marcello Russo pelo trabalho Divulgação/167ª DP ( Paraty)





Qualquer informação sobre esconderijo de foragido da justiça, entre outros crimes podem ser feita diretamente ao DISQUE 167ª DP: (24) 3371-8484.