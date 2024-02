Esgoto na localidade da Prainha de Mambucaba em Paraty - Divulgação

Esgoto na localidade da Prainha de Mambucaba em ParatyDivulgação

Publicado 01/02/2024 12:43 | Atualizado 01/02/2024 12:44

Paraty – Os moradores do bairro Prainha de Mambucaba, em Paraty, na costa verde, tem reclamado e denunciado nas redes sociais a falta de saneamento básico na localidade. O esgoto a céu aberto tem gerado mau cheiro, infestação de mosquitos – que preocupa as famílias por conta da incidência dos casos notificados da dengue no estado e interior, além da contaminação do solo, onde as crianças brincam, principalmente, nessa época de férias, com a família em casa.

Segundo os moradores a situação se arrasta há dois anos. Várias solicitações já foram feitas e nada ainda foi resolvido, nem uma visita técnica no local foi realizada. A prefeitura de Paraty, através de nota da sua assessoria, informou que “uma equipe técnica do Departamento de Águas e Esgoto, já foi designada ao local, para averiguar a situação do lançamento irregular e aplicar as devidas infrações, e adiantou que segundo a legislação atual, cabe em todo território do município de Paraty, a solução individualizada no tratamento do esgotamento sanitário, ou seja, toda casa ou comércio deverão possuir sua própria fossa séptica ou biodigestor”.

Ainda de acordo com a prefeitura, o bairro em questão “ foi criado por força de uma ação popular espontânea, onde não houve um projeto legal de arruamento e todas as implicações legais que um bairro planejado deveria ter”.

Na nota a prefeitura ressalta que vem investindo na infraestrutura do bairro com a parceria do Governo do Estado, para execução do projeto de instalação de rede de recalque e estação de tratamento de esgoto, que visa solucionar a demanda sanitária do bairro. O que depende do cumprimento do acordo, o estado liberar os mais de R$ 17 milhões previstos na execução.

“O investimento nessa ETE superará a 17 milhões e a prefeitura aguarda o cumprimento do acordo financeiro por parte do Estado, já que nesse momento, o município se dedica a finalização do sistema de captação e tratamento de esgoto do seu centro urbano, onde, através de uma PPP, investe cerca de 94 milhões, e que tem planejado estar funcionando até agosto desse ano”.