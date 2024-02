Operação contra a criminalidade no Condado e Ilha das Cobras, ninguém foi preso - Divulgação/PM

Operação contra a criminalidade no Condado e Ilha das Cobras, ninguém foi presoDivulgação/PM

Publicado 01/02/2024 01:07

Paraty - A polícia militar retirou das ruas barricadas montadas por suspeitos de tráfico de drogas, na comunidade da Ilha das Cobras, em Paraty na costa verde, durante operação contra a criminalidade e tráfico de drogas na cidade. Outro alvo da PM foi o bairro Condado.

A operação realizada nesta quarta-feira(31), contou com 22 policiais e o auxílio de um blindado, nas duas comunidades. Não houve prisão e nem apreensão. A ação faz parte do combate ao tráfico de drogas nos municípios do estado e capital, pelo Departamento de Administração e Planejamento do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que abrange quatro batalhões e uma companhia independente. O trabalho é por tempo indeterminado.