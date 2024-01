Material apreendido com homem preso pela PM em Paraty - Divulgação/PM

Publicado 25/01/2024 13:15

Paraty - Mais uma ação da Polícia Militar contra a criminalidade e tráfico de drogas em Paraty, na costa verde do estado foi realizada nesta semana (23). Policiais agiram nos bairros Condado e Ilha das Cobras.



Segundo a PM, drogas foram encontradas abandonadas na localidade conhecida como Gorete, na Avenida Central, no bairro Ilha das Cobras. Foram apreendidos dentro de uma mochila, oito pedaços e duas tiras de maconha, 24 pedras de crack, 13 papelotes e seis cápsulas de cocaína.

Na ação que envolveu 22 policiais e o auxílio de um blindado, um homem foi visto jogando a sacola em um terreno vazio no bairro do Condado. Na bolsa, os policiais encontraram uma granada, um rádio comunicador e drogas. O homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 167ª DP, (Paraty) onde o suspeito foi levado com o material apreendido e está à disposição da justiça.