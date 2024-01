A droga 844 cápsulas estavam dentro de uma mochila com os seis criminosos que fugiram do ônibus após o tiroteio - Divulgação/reprodução PC

Publicado 26/01/2024 13:39

Paraty – Um susto para os passageiros e uma situação de insegurança para os moradores e turistas, em Paraty, na costa verde, foi registrada nessa quinta-feira (25) em uma das ações da polícia militar contra a criminalidade na cidade.

Uma troca de tiro entre traficantes e a Polícia Militar, ontem (25), foi vivenciada por passageiros que estavam dentro do coletivo, na Avenida Aloísio de Castro, no bairro Condado. Os policiais interceptaram o ônibus com seis traficantes. Houve tiroteio no interior do coletivo.

Os criminosos fugiram deixando uma mochila para trás com 884 cápsulas de cocaína. Segundo a polícia ninguém ficou ferido. Um dos seis traficantes, um jovem de (22) anos, já foi identificado pela polícia.

A ação rápida dos agentes desmobilizou o movimento, dando um prejuízo financeiro ao tráfico na localidade, uma vez que a droga já estava pronta para comercialização. A droga apreendida foi levada para 167ª DP que investiga o caso.