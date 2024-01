Um dos carros envolvidos na colisão no km 578 da Rio-Santos em Paraty - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 29/01/2024 15:48

Paraty – Uma colisão entre dois carros de passeio, na manhã desta segunda-feira, (29), deixa quatro pessoas feridas e removidas para o hospital municipal Hugo Miranda. O acidente foi no km 578, da Rio-Santos, na altura do Marina Porto Imperial, em Paraty, na costa verde.

As equipes de socorro foram acionadas. Corpo de Bombeiros e CCR, atenderam as vítimas, com ferimentos moderados e foram removidas, duas em cada ambulância, para o Hospital Municipal Hugo Miranda (Paraty). A Polícia Rodoviária Federal, estava no local. O trânsito fluiu lentamente.