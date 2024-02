Paraty

Moradores reclamam de esgoto a céu aberto em Paraty

Há dois anos aguardam visita técnica no local, enquanto isso convivem com "Mau cheiro, muito mosquito, criança não pode brincar na rua, e a situação se agrava com a forte chuva desses dias, que alaga a rua e temos que pisar nessa água contaminada que acaba caindo na praia", reclamam os moradores do bairro Prainha de Mambucaba