O espaço vai oferecer cursos técnicos e superior a dois mil alunos por ano - Divulgação/PMP

Publicado 01/03/2024 17:47

Paraty – O Centro de Formação e Economia Criativa, CEFEC, financiado pelo governo federal e com parceria do estado, através do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), foi inaugurado em Paraty na costa verde, nessa quarta-feira (28) no mesmo dia em que a cidade completou 357 anos. O espaço tem capacidade para atender até 2 mil estudantes anualmente, com cursos técnicos e superior. O início das aulas está previsto para agosto deste ano.

Foram investidos R$ 4,5 milhões pelo governo federal, com financiamento pelo Banco do Brasil. As obras do Cefec tiveram início em maio de 2021, mas foram embargadas, por denúncia envolvendo a área onde seria executado o projeto. Houve comprovação do município, através de leis e documentos, para que o empreendimento fosse retomado e entregue neste ano. O novo espaço vai oferecer cursos gratuitos de formação técnica e superior através de parcerias com a UERJ, UFF, UFRJ, Sistema Sesc/Sesi, Sebrae, Marinha do Brasil com cursos de marinheiro e outras parcerias como a Faetec.

O reitor da instituição parceira, Rafael Almada, presente na cerimônia parabenizou os moradores por sonharem com o espaço. “Vocês não esperaram apenas as ações do governo do Estado, do governo federal; vocês se uniram na construção de um sonho a partir de um desejo: uma escola técnica que dialogasse com que a cidade tem de mais importante”- disse.

Para os servidores envolvidos no projeto, a entrega foi a realização de “sonhos”.

A cerimônia contou com presenças de autoridades municipal, reitoria do IFRJ , e servidores públicos municipais.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro ocupa 15 municípios no estado e atende mais de 18 mil estudantes com cursos de nível técnico e superior.