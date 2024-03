Comunidade caiçara ( Paraty) comemora decisão judicial favorável - Divulgação

Publicado 03/03/2024 11:58 | Atualizado 03/03/2024 12:00

Paraty – Depois de uma batalha travada na justiça entre a comunidade caiçara de Paraty, na costa verde, e um condomínio de luxo, em busca do livre acesso às praias, a juíza Mônica Maria Cintra Leone Carvalho, da 1ª Vara Federal (Angra), determinou que o Condomínio Laranjeiras, deve garantir a passagem dos moradores da praia do Sono, Laranjeiras e Ponta Negra pelas vias internas do loteamento.

A comunidade caiçara que depende do acesso às praias para seu sustento e mobilidade, comemorou a decisão da justiça.

O empreendimento de alto padrão, é a única via de acesso para as praias do Sono e Ponta Negra, prejudicando a rotina dos caiçaras e também dos turistas, que eram obrigados, segundo lideranças comunitárias, a utilizar uma van entre a marina do condomínio e o ponto de ônibus para chegar até as praias.

Na decisão, a magistrada argumentou “ que os caiçaras estão respaldados pela legislação brasileira e pelo direito internacional, argumentando que a ação busca garantir direitos humanos reconhecidos internacionalmente e direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição de 1988, titularizados por povos tradicionais de Paraty”.