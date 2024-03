Viatura da Defesa Civil é arrastada com a força da água - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 07/03/2024 12:26

Paraty- Temporal que caiu na noite dessa quarta-feira (6) em Paraty, na costa verde, teve transbordo do rio. Uma viatura da Defesa Civil foi arrastada pela água e casas invadidas pela enxurrada. Equipes da Prefeitura percorreram as áreas alagadas, como os bairros da Mangueira, Ilha das Cobras e zona rural. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 24h, choveu 134,4 milímetros - mais do que o dobro do esperado. A prefeitura informou que não houve desabrigados, nem desalojados e ninguém ficou ferido.

Estrada do Corisco ontem à noite Divulgação/rede social

A rodovia 165, Paraty-Cunha, depois do temporal, está parcialmente interditada foram vários deslizamentos de terra e quedas de árvores e pedras. Na manhã desta quinta-feira (7), apenas veículos pequenos estavam passando pelo local. No centro histórico, ruas e casas ficaram alagadas por conta do alto volume de chuva, os rios Perequê Açu e Matheus Nunes transbordaram. Os bairros mais afetados foram Corisco, Pedras Azuis, Córrego dos Micos e Paraty Mirim. Bairros da Mangueira, Ilha das cobras, e zona rural também foram monitorados pela Defesa Civil.



Na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), bolsões d'água se formaram próximo ao trecho que faz divisa com o estado de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal informou que não foi necessário fechar a pista.



Equipes da Defesa Civil estão percorrendo as ruas da cidade para realizar vistorias nas áreas atingidas. A prefeitura disse que não há registros de desabrigados ou desalojados.



Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou (24) 3371-1168 .

A Defesa Civil de Paraty esclarece (foto) que ontem, por volta das 22h, a equipe de emergência recebeu um pedido de socorro na estrada do bairro de Pedras Azuis. Três funcionários efetivos da Defesa Civil, dois deles com mais de dez anos de carreira, se dirigiram ao local. Estava chovendo muito naquele momento com baixa visibilidade, e eles foram surpreendidos por uma forte correnteza quando atravessavam uma ponte. A água empurrou a picape para fora da ponte e ela ficou parcialmente submersa no lado mais fundo do córrego. Os três agentes da Defesa Civil conseguiram sair do veículo sem danos físicos e, depois de resgatados por uma outra equipe, retomaram o trabalho de apoio à população. O veículo foi retirado do local e será levado para manutenção.



Riscos de novos transbordamentos

A Defesa Civil informou que os rios Perequê Açu e Matheus Nunes podem voltar a transbordar a partir das 13h desta quinta-feira (7) por volta do volume acumulado de chuva, da alta vazão deles e da previsão de maré alta. A orientação é que motoristas, pedestres e moradores ribeirinhos fiquem atentos à elevação do nível dos rios, principalmente entre 13h e 15h. A cidade segue em alerta paras chuvas nesta quinta.