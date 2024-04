Policiais encontram uma casa construída na areia da praia, próxima ao mangue e um rio - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 05/04/2024 23:58

Paraty - Após denúncia recebida pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – e encaminhada à Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, os agentes foram até à Rodovia Rio Santos, perto da Vila Caiçara e na areia da praia, do bairro São Gonçalo, em Paraty/RJ, fizeram contato com alguns vendedores ambulantes a fim de identificar o local denunciado.

Construção irregular infringe a Lei Ambiental e a 167ª DP ( Paraty) investiga o caso Divulgação/Disque Denúncia

Seguindo as informações do Linha Verde, os policiais encontraram a construção de uma barraca de madeira e bambu, com telhado de amianto, tudo isso na areia da praia e nas proximidades de um mangue e um rio. Após diligências com objetivo de localizar o autor da construção, os agentes se deslocaram à 167ª DP, para o registro da ocorrência.



