Material apreendido com o homem preso pela PM no bairro CondadoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 05/04/2024 23:38 | Atualizado 06/04/2024 00:12

Paraty - Foram três denúncias recebidas pelo programa Disque Denúncia (0300 253 1177) e encaminhadas à 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que resultaram, na prisão do homem apontado como gerente do tráfico de drogas, do bairro Condado, em Paraty, na costa verde, nesta sexta-feira (5).

Segundo Dique Denúncia, de posse das informações de que criminosos estariam vendendo drogas na comunidade, os policiais militares se deslocaram até à Rua da Assembléia, constatando as informações que colocaram o homem, apontado como gerente do tráfico e que seria ligado a uma facção criminosa do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, atrás das grades.

Com ele foram apreendidos um simulacro de pistola Glock, um rádio transmissor, 208 cápsulas de cocaína, 12 frascos de loló e cerca de R$ 20 em espécie.

Ainda segundo os agentes da CIPM, o homem possui duas passagens pela polícia, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à 167ª DP, onde está à disposição da justiça.

O Disque Denúncia pede à população que denuncie atividades criminosas em Paraty através dos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". Reforçando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.