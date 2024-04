Policiais militares chegam a estrada Carrasquinho no bairro da Penha e deparam com crime ambiental - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/04/2024 23:06 | Atualizado 13/04/2024 00:01

Paraty - Policiais Militares Ambientais, identificaram nesta sexta-feira (12), cerca de 600 metros quadrados de área degradada, na estrada Carrasquinho, no bairro da Penha, em Paraty, na costa verde. Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, foram ao local averiguar informações do Disque Denúncia, através do programa Linha Verde (0300 253 1177) e constataram a veracidade da informação.



De posse da denúncia os agentes encontraram na Estrada Carrasquinho, supressão de diversas árvores de pequeno porte em estado de regeneração, onde foi feita a abertura clandestina da estrada. A equipe da 4ª UPAm realizou diligências nas proximidades, mas não conseguiu identificar possíveis autores, e nem placas de licenciamento para as intervenções ali realizadas.

Diante dos fatos e com base no artigo 38 da lei de crimes ambientais (9605/98), os policiais se dirigiram à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Construção irregular na Prainha de Mambucaba

Obra irregular no interior do loteamento Sítio do Agenor na Prainha de Mambucaba Divulgação/Disque Denúncia

A ocorrência foi registrada nessa quinta-feira(11), pelos policiais ambientais da 4ª UPAm da Juatinga, na Prainha de Mambucaba, em Paraty. As informações foram repassadas pelo Programa Linha Verde do Disque Denúncia ( 0300 253 1177).

Durante a fiscalização os policiais encontraram uma construção em fase inicial, próxima ao rio, com indícios de movimentação do solo. Foram identificados 260 metros quadrados de área destruída. No local nenhum responsável foi encontrado e nem placas identificando a licença da obra. Ao lado da área degradada havia uma ponte reformada recentemente pela prefeitura.



Em Paraty, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).