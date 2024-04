Uma bombinha foi lançada na quadra no final do primeiro tempo e a outra contra o banco de reserva do time visitante - Divulgação/TV Rio Sul

Uma bombinha foi lançada na quadra no final do primeiro tempo e a outra contra o banco de reserva do time visitanteDivulgação/TV Rio Sul

Publicado 23/04/2024 12:11

Paraty entrou em quadra contra o Barra Mansa, nesse sábado(20) em casa, pela 6ª rodada da Copa Rio Sul de Futsal, na quadra da Barra Grande. O primeiro tempo terminou com empate sem gols e muito equilíbrio nas ações no jogo dos dois lados. Já o segundo tempo, não foi tão equilibrado. Por incentivo do técnico do time da casa, Nahou Khouri, até bombinhas foram lançadas pela torcida em quadra. A organização do torneio decidiu como punição, o afastamento do técnico do comando da equipe no próximo jogo, sábado (28), contra Paracambi e portões fechados para a torcida no jogo do dia (4), contra Paulo de Frotin.

Jogo

O time paratiense apostou nos contra-ataques, mas não deu certo e Barra Mansa que teve a posse de bola na maior parte do primeiro tempo, também não estufou as redes.

No segundo tempo Paraty saiu na frente no placar com Anderson e com goleiro linha em quadra, Barra Mansa conseguiu a virada para 2 a 1, com gols de Vitinho e Brenin. Somente no finalzinho do jogo Paraty conseguiu o gol de empate, com um gol contra de Luan. Final Paraty 2 x 2 Barra Mansa.

Ainda não foi dessa vez que Paraty conseguiu sua primeira vitória na Copa Rio Sul de Futsal. A equipe paratiense com o empate permanece na 5ª e última colocação no grupo B, agora com 2 pontos, 5 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu 21, e tem um saldo negativo de 9. Próximo jogo de Paraty será fora de casa, no dia 28, contra Paracambi, às 11h e sem o comando do técnico, Nahou Khouri, que foi punido após incentivar a torcida a jogar bombinhas no visitante, que recepção. A torcida também foi punida e ficará de fora, portões fechados no jogo do dia 4 de maio, contra Paulo de Frotin.