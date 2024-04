Longa- metragem Samuel e a luz, marca a chegada da energia elétrica em uma comunidade caiçara de Paraty - Divulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 23/04/2024 01:44

Paraty - Do cotidiano da família de Elizeu dos Remédios e Sueli Ramos, para as telas do cinema, o longa -metragem " Samuel e a Luz", foi premiado, neste domingo (21) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), no 63º Festival de Cinema de Cartagena, na Colômbia.

Dirigido pelo diretor Vinícius Girnys, o longa aborda o impacto da chegada da energia elétrica na comunidade caiçara, no bairro Ponta Negra, em Paraty, na costa verde. O filme narra o cotidiano de uma família caiçara, e está sendo exibido em 22 países. O filme, produzido pela Le-Lokal Production e Sandero Filmes, terá estreia no primeiro Festival de Cinema Internacional da cidade histórica, entre os dias 1º a 4 de agosto deste ano.

A OIT é uma organização internacional das Nações Unidas, e tem como objetivo promover a justiça social em todo o mundo. O filme fomenta a mensagem do trabalho digno e a importância da representação e dos direitos dos trabalhadores, atendendo aos mais altos padrões de qualidade audiovisual , humana e cinematográfica.