Momento em que os policiais prenderam Jonadabe, ele quebrou o telefone celular. CDs e notebook foram apreendidos no local - Divulgação/Polícia Civil Paraty

Publicado 09/05/2024 23:08

Paraty – Jonadabe Pereira de Lima (60), vulgo capacete, natural de São Paulo, foi preso, em Cotia,(SP), nesta quinta-feira (9), por policiais civis da 167ª DP de Paraty/RJ, sob o comando do delegado Marcello Russo. Ele é acusado de pedofilia. Na delegacia foi constatado que pesa sobre ele uma ficha criminal extensa: roubo majorado, lesão corporal grave e homicídio. Ele foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia , onde está a disposição da Justiça e vai responder por satisfação de lascívia mediante presença de criança e adolescente, entre outros crimes com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o delegado titular Marcello Russo, o criminoso, obrigava a vítima, uma criança de 11 anos, “ a produzir vídeos, fotos, áudios, textos e chamadas de vídeo envolvendo cenas de sexo explícito, como nudez e masturbação, a fim de satisfazer a lascívia do indiciado, que se passava, falsamente, por adolescente de 14 anos, chamado “Júlio”, alegava defeito na câmera do celular, para não ser identificado nas chamadas de vídeos”.

Ainda de acordo com o delegado há seis meses ele mantinha contato com a vítima através das redes sociais, de onde teria conhecido a criança e mantido contato por mensagens, sob coação psicológica e chantagem emocional.

“As chamadas eram feitas durante o dia e de madrugada, longe da fiscalização dos pais da vítima. “ O mesmo pedia sigilo, pois, temia ser preso, alegando que adolescente de 14 anos também pode ser responsabilizado. Ele dizia que tinha largado tudo por ela ( escola, futebol na praça e luta) e, que ela teria que fazer o mesmo, caso realmente o amasse”.

A mãe da vítima desconfiou do comportamento da menina, trancada no quarto, teve acesso ao telefone e de imediato entrou em contato com a delegacia. A partir de um inquérito apresentado à Justiça de Paraty, foi expedido um mandado de prisão preventiva, nessa quarta-feira(8) contra o acusado. Uma equipe, composta por cinco policiais civis, iniciou a caçada.

“Através de fontes chegamos a identificação do indiciado, em Cotia. Ele foi preso em flagrante e no momento da prisão quebrou o telefone. Ao chegar na delegacia confessou o crime”. Explicou o delegado, no local foram apreendidos além do celular, um notebook e CDs. Ele foi levado para delegacia de Paraty, onde a ocorrência foi registrada e o preso está à disposição da Justiça.