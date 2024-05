Paraty

Paraty empata na 6ª rodada do campeonato de futsal

Em 2x2 contra Barra Mansa. Uma partida difícil que teve até lançamento de bombinhas em quadra, por incentivo do técnico de Paraty. O mau comportamento, violento, trouxe consequência ao treinador que ficará fora do comando do time no próximo jogo, dia 28 e com portões fechados para torcida na sequência do campeonato