Publicado 18/05/2024 13:59

Paraty - A comunidade católica com apoio do movimento cultural de Paraty, na costa verde, realiza neste final de semana, o "Sábado de Tradições" com danças típicas que retratam a Festa do Divino Espírito Santo. A programação regada de tradições, fé e shows musicais, prossegue até domingo.

Dilsinho foi atração de ontem em Paraty

As apresentações ficarão por conta da Cia Dança e Arte. Uma tradição centenária que merece ser valorizada. A Festa do Divino Espírito Santo de Paraty, na costa verde é considerada Patrimônio Imaterial do Brasil.

História

A Dança das Fitas é uma dança universal em homenagem à árvore e a primavera. Comemora-se o reflorir das árvores depois do inverno. Uma tradição portuguesa vinda para o Brasil juntamente com suas danças. Uma das características da dança das fitas é o mastro carregado pelos dançantes com fitas largas, coloridas e um buquê de flores em cima.

As apresentações culturais e religiosas acontecem no Largo da Matriz ( confira abaixo) :

Dia 18/05/2024 – Sábado

07h – Distribuição de carnes aos mais necessitados – cantina da Paróquia

09h – Bando Precatório pelas ruas da cidade

12h – Bênção do almoço de confraternização do Espírito Santo na Igreja Matriz

14h30 – Leilão de prendas

18h20 – Oração do Terço

19h – Saída das bandeiras da residência dos festeiros seguindo para a Igreja Matriz

19h30 – Santa Missa e ladainha



Dia 19/05/2024 – DOMINGO DE PENTECOSTES

06h – Alvorada Festiva

08h30 – Transladação do Resplendor do Divino Espírito Santo da casa dos festeiros juntamente com o Menino Imperador, seus Vassalos e Guardas, onde seguirão para a Igreja Matriz

09h – Santa Missa Festiva

11h – Libertação do preso da Antiga Cadeia

12h – Distribuição de doces para as crianças pelo Imperador no Império do Divino

17h – Santa Missa de Ação de Graças com procissão e anúncio dos novos festeiros



Programação Cultural

PALCO MATRIZ



Já passaram pelo palco artistas e djs como: Ricardo Braz e Vinícius, e Dilsinho, com uma posição entre os três melhores pagodeiros do país, subiu ao palco nessa sexta-feira(17) trazendo o melhor do pagode com sua voz e performance.



Sábado 18/05/2024

21h30 – Apresentação para o menino Imperador

Marrapaiá

Cia Dança & Arte Paraty: Dança dos Velhos, Dança das Fitas, Jardineira

Banda Santa Cecília

Bonecos Folclóricos de Paraty

22h – Baile Caiçara com Ciranda de Tarituba

DJ Marcos Ferrari



Domingo – 19/05/2024

21h – Banda Just Dança

DJ Gabriel Santos



PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO



Domingo – 19/05/2025

13h – Andrea Gorgati



QUADRA MATRIZ



Sábado – 18/05/2024

12h – Almoço do Divino

Samba da Rosena