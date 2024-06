Quiosque construído na areia da Prainha de Mambucaba - Divulgação/Disque Denúncia/Paraty

Quiosque construído na areia da Prainha de MambucabaDivulgação/Disque Denúncia/Paraty

Publicado 31/05/2024 21:10

Paraty - A Polícia Ambiental identificou construção ilegal nas areias da Prainha de Mambucaba, em Paraty, na costa verde, após informação ao Disque Denúncia (0300 253 1177) através do programa Linha Verde, voltado para denunciar crimes ambientais, na cidade histórica.

As informações foram essenciais e levaram a polícia militar nessa quinta-feira (30)ao local, onde os agentes identificaram a construção irregular de um quiosque e de uma fossa séptica, na areia da praia, sendo o local uma área de preservação permanente.



Munidos com as informações, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga foram a um condomínio localizado na Rua da Praia, onde fizeram contato com o responsável pelo empreendimento. Durante a fiscalização, a equipe da 4ª UPAm constatou a construção recente de um quiosque com cerca de 50 metros quadrados, além da fossa séptica, tudo no interior de uma área de preservação permanente.

Ainda de acordo com os policiais militares, o responsável foi questionado acerca das licenças pertinentes para as intervenções realizadas, mas nenhuma foi apresentada. Ele foi encaminhado à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 64 da lei 9605/98.



Em Paraty, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).