Devem ser vacinadas todas as crianças menores de cinco anosDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 08/06/2024 13:14

Paraty - A cidade de Paraty, na costa verde, não aderiu a campanha de vacinação nacional realizada hoje,(8) em todo o país. A gotinha contra a Poliomielite, vai acontecer no dia (15 ). Toda criança menor de cinco anos deverá ser vacinada.

A poliomielite, doença infectocontagiosa aguda, é caracterizada pela contaminação pelo poliovírus que pode causar paralisia muscular dos membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Em casos graves pode evoluir a óbito, sendo a vacinação a principal forma de prevenção, segundo o Ministério da Saúde. Por determinação do governo federal, a campanha que começou no dia 27 de maio, vai até o dia 14 de junho. A expectativa é ampliar a cobertura vacinal em todo o país.

Todas as unidades de saúde dos bairros estarão abertas das 8h30 às 17h, no sábado. CIS Casa Rosa, Estratégias Básicas de Saúde e Praça do Chafariz. Com exceção da Praça do Chafariz, que vai começar às 9h30. É necessário a apresentação do RG ou CPF e caderneta de vacinação.