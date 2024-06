Um dos 12 filmes do projeto que será exibido na Praça, em Paraty - Divulgação/Evento

Um dos 12 filmes do projeto que será exibido na Praça, em ParatyDivulgação/Evento

Publicado 10/06/2024 23:47 | Atualizado 10/06/2024 23:49

Paraty - “Interior na Cena”, estreia em Paraty, na costa verde, nos dias (14 e 15) de junho. O projeto realizado pelo governo federal, com apoio das prefeituras e do Estado, exibe filmes sobre o Meio Ambiente, energia e povos originários, em praças públicas. Idealizado e concebido pelo produtor e pesquisador Leonardo Conde, o projeto foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo RJ, e conta com a realização além do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Alguns municípios foram contemplados, entre eles, Mangaratiba.

Durante quatro meses, os moradores e visitantes de seis cidades do interior do estado viveram uma experiência única: a oportunidade de assistir 12 obras de diretores consagrados, que se inspiraram na questão ambiental, com temas relacionados à água, ar, energia, lixo, agrotóxico, povos originários e desmatamentos.

O “Interior na Cena” apresenta em praças públicas filmes como “Saneamento básico” e “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado, “Narradores de Javé”, de Eliane Caffé, “Xingu”, de Cao Hamburger, “Ruivaldo - O Homem que Salvou a Terra”, de Jorge Bodanzky, “Amazônia Sociedade Anônima”, de Estevão Ciavatta, e "O Sal da Terra”, de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, entre outros.



O Projeto teve início na região serrana, e passando pelas cidades de Casimiro de Abreu, Duas Barras, Carmo e Mangaratiba. Agora, será a vez de Paraty.

A entrada é franqueada ao público e, antes das sessões, há um bate-papo com a participação de atores, diretores, críticos de cinema e ambientalistas. A exibição dos filmes é numa grande tela inflável, de 10m x 6m, a partir de um projetor de 10k, de alta definição.



Hoje, o meio ambiente está na pauta do dia, e o tema reflete nos filmes, na música, na literatura e em acalorados debates, que mobilizam diversos segmentos da sociedade. Haverá uma atração extra, na véspera do evento. Confira a programação completa:

Sexta-feira (14)

17h - "Para onde foram as andorinhas" (2015), de Mari Corrêa. Produzido pelo Instituto Socioambiental (ISA) e pelo Instituto Catitu e apresentado durante a Conferência do Clima de Paris (COP 21) em dezembro de 2015. O documentário mostra as dificuldades pelas quais passam os povos tradicionais na região do Xingu nos últimos anos. O curta venceu o Prêmio Refúgios e Mudanças, no Festival Entretodos de Direitos Humanos, em 2016.



17h 30 - Roda de bate-papo com a participação do cacique Pataxó Apohinã

19h - “O Sal da Terra” (2014), com direção e roteiro de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. O filme conta um pouco da longa trajetória do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e apresenta seu ambicioso projeto "Gênesis", expedição que tem como objetivo registrar, a partir de imagens, civilizações e regiões do planeta até então inexploradas. Wenders, por trás de obras primorosas como “Paris, Texas”, “Asas do Desejo”, “Buena Vista Social Club” e, mais recentemente, “Pina”, conseguiu capturar o espírito de Salgado e sua obra. Prêmios: César de Melhor Documentário (2015), Um Certo Olhar - Prêmio Especial (2014), Grande Prêmio do Cinema Brasileiro - Melhor Filme (2016) e Platino Award for Best Documentary (2015).

Sábado´(15)

Parque da Mangueira, no Centro Esportivo Mario Siqueira



18h - “Tainá – Uma Aventura na Amazônia” (2018), de Tânia Lamarca e Sérgio Bloch. Tainá vive na Amazônia com o avô, é perseguida por defender a floresta dos caçadores, e precisa se mudar para uma vila. Lá, ela conhece Joninho, um menino da cidade grande. Juntos, a dupla aprende a lidar com os valores da cidade e da floresta. Premiado no Festival de Cinema de Natal, em 2000, nas categorias Melhor Filme e Melhor Fotografia (Marcelo Corpanni).



19h30 - “Amazônia Sociedade Anônima” (2019), de Estevão Ciavatta. Diante do fracasso do governo brasileiro em proteger a Amazônia, índios e ribeirinhos, em uma união inédita liderada pelo Cacique Juarez Saw Munduruku, enfrentam máfias de roubo de terras e desmatamento ilegal. Premiações: Festival do Rio (2019), 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (2019), Festival Internacional de Cinema de Alter do Chão, Prêmio de Melhor Filme (2020) e One World Media Awards -Prêmio Environmental Impact (2021).