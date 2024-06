Deputada Célia Jordão, blusa branca(centro), ao lado do presidente da TurisAngra Marc Olichon (centro de preto) - Divulgação/Assessoria deputada

Publicado 19/06/2024 16:49

Costa verde - A Secretaria de Estado de Turismo e a TurisRio realizaram o Fórum Regional do Turismo Fluminense, 2ª edição Costa Verde, nessa terça-feira (18), em Paraty. O objetivo foi promover os atrativos turísticos da região. Esteve presente no evento a deputada estadual Célia Jordão (PL), vice-presidente da Comissão responsável pelo tema na Alerj e representantes dos municípios Fluminenses.

A parlamentar destacou a importância das atividades turísticas em Angra, Paraty e Mangaratiba, cidades com grande potencial no mercado, de forma regionalizada. “A nossa Costa Verde é linda, com muitos atrativos culturais, gastronômicos e naturais. Por isso, iniciativas como essa são essenciais para promover e valorizar a força dessa economia na região, que tem um potencial enorme e é referência para todo o estado do Rio e até mesmo para o Brasil”, afirmou.

Célia Jordão defendeu também a relevância do planejamento estratégico de calendário de eventos para os municípios. “Os calendários são essenciais para movimentar o turismo, especialmente na baixa temporada para que não dependamos exclusivamente do verão para movimentar o setor nas cidades”, reforçou a parlamentar.

O Fórum do Turismo em Paraty contou com espaços para exposição e venda de artesanato e produção rural, apresentação de manifestações culturais e núcleo do conhecimento com palestras, mesas de debates e apresentação de casos.