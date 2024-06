Paraty - Após uma informação recebida pelo Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177) através do programa Linha Verde, sobre crimes ambientais, policiais do Comando de Polícia Ambiental estiveram, nessa terça-feira (11) no bairro Graúna, em Paraty, no Sul Fluminense, onde identificaram a existência de uma construção irregular.

No terreno uma construção de um acesso para o curso de água Divulgação/Disque Denúncia

Ainda segundo os agentes, havia indícios de trabalho pouco antes da equipe de policiais chegar ao local, mas nenhum suspeito foi identificado, e nem placas contendo licenciamento ambiental, foram encontradas. Diante dos fatos e tendo como base o artigo 60 da lei 9605/98, a equipe da 4ª UPAm se deslocou à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.Dados do programa Linha Verde mostram que a participação popular no que tange o combate aos crimes ambientais tem aumentado em Paraty. Desde o início do ano já foram 76 denúncias, saindo de apenas 7 denúncias em janeiro, para 16 em abril, 25 em maio e em junho já foram cadastradas 6 informações sobre ilícitos contra o meio ambiente. Construção irregular (28) e desmatamento (19) lideram as denúncias no município.Em Paraty, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).