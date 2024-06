Galpão localizado na Várzea do Bom Retiro foi fechado pela 4ª UPAm - Divulgação/Disque Denúncia

Galpão localizado na Várzea do Bom Retiro foi fechado pela 4ª UPAm Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/06/2024 20:18

Paraty- Uma informação recebida pelo Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177) a partir do programa Linha Verde, levou a polícia militar nesta segunda-feira, (17), a identificar a atividade potencialmente poluidora na Várzea do Bom Retiro, em Paraty, na Costa Verde. Um galpão com galões contendo óleo diesel, em contato direto com o solo, foi lacrado e a ocorrência registrada na 167ª DP.

De acordo com a equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, a denúncia mencionava um galpão localizado na Rua Gama, onde havia diversos galões de óleo diesel, que operava sem licença da Prefeitura. Durante fiscalização, os policiais da 4ª UPAm, ( comando de polícia ambiental), constataram a existência do galpão, com dois tanques de abastecimento contendo óleo diesel as margens de um córrego, diversos galões com 20 litros de óleo, um bico de abastecimento e manchas de óleo em contato direto com o solo, em área de preservação permanente. De acordo com a equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, a denúncia mencionava um galpão localizado na Rua Gama, onde havia diversos galões de óleo diesel, que operava sem licença da Prefeitura. Durante fiscalização, os policiais da 4ª UPAm, ( comando de polícia ambiental), constataram a existência do galpão, com dois tanques de abastecimento contendo óleo diesel as margens de um córrego, diversos galões com 20 litros de óleo, um bico de abastecimento e manchas de óleo em contato direto com o solo, em área de preservação permanente.

O responsável pelo local foi indagado a respeito das licenças necessárias para as atividades ali realizadas, porém informou não as possuir. Diante da situação, os agentes da UPAm procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 60 da lei 9605/98.



Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).