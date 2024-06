Imagens mostram a frieza do homem no homicídio - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/06/2024 22:45 | Atualizado 27/06/2024 01:05

Paraty – Um adolescente, (15), segundo a Polícia Civil sem passagem, foi atingido com tiros na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Batitiba, em Paraty, na costa verde, vítima da guerra do tráfico de drogas na cidade histórica. O outro homem (32), que foi assassinado, por criminosos armados, tinha uma ficha criminal extensa e estava em condicional usando tornozeleira eletrônica. A polícia trabalha pela linha de investigação "acerto de contas" à facção criminosa que atua na cidade. Ele foi executado a queima roupa.

Assassino chega no comércio, pelas imagens parece procurar pela vítima Divulgação/Polícia Civil

Felipe Fernandes da Conceição, (32), identificado como no primeiro momento como padrasto do menor, seria o alvo do criminoso. Contra ele várias passagens por tráfico de drogas e associação criminosa, além de ter cumprido pena de cinco anos pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional, usando tornozeleira eletrônica. O adolescente A.V.S, foi socorrido com vida em estado grave e encaminhado ao hospital da cidade. A Polícia analisa as imagens de câmeras de segurança que mostram a ação do assassino.

A Polícia Civil informou ainda que há indícios que a motivação do homicídio esteja ligada ao tráfico de drogas, "uma espécie de acerto de contas. Quanto ao menor o que se apurou até o momento por testemunhas e familiares é que havia uma relação afetiva entre eles. O menor não tem passagem pela polícia. Estamos em diligências, ouvindo parentes e testemunhas” - disse o delegado Marcello Russo. A perícia no local em busca de pistas que levem ao executor do crime.

Segundo o delegado titular da 167ª (Paraty), Marcelo Russo, Felipe ainda chegou ao hospital com vida, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade. O menor permanece internado, em estado grave.