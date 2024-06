O carro foi encontrado abandonado em comunidade de Angra dos Reis - Divulgação/167ª DP

Publicado 28/06/2024 22:22

Paraty - Um carro modelo Honda HRV, prata, identificado pela polícia civil de Paraty/RJ, como o carro usado pelos criminosos no homicídio dessa quarta-feira (26), na cidade histórica, foi encontrado hoje (28) e apreendido pelos policiais do 33º BPM, em Angra dos Reis, cidade vizinha. O veículo estava na comunidade da Gamboa do Belém, dominada por uma facção criminosa que atua na cidade e em guerra pela disputa do tráfico de drogas na região da costa verde.

Com essa apreensão, o delegado titular da 167ª DP, em Paraty, Marcello Russo, acredita estar bem próximo de elucidar o homicídio, cuja vítima, um homem envolvido com tráfico de drogas e várias passagens pelo crime, foi executado, em plena luz do dia e o jovem A.V.S (15), sem passagem, também foi alvo dos criminosos, continua internado no hospital municipal Hugo Miranda. Segundo a unidade, hoje, a vítima apresentou uma melhora no quadro de saúde. Foram efetuados mais de 18 disparos.

O carro foi encontrado pela polícia militar, abandonado em uma das ruas da comunidade, ninguém foi preso. Peritos passaram um pente fino no veículo em busca de pistas que levem ao condutor e quem teria efetuado os disparos. " O veículo foi identificado pelos vídeos analisados das câmeras de segurança e vias públicas por onde passou".

O crime aconteceu na rua Dr. Derli Elena, no bairro Patitiba, em Paraty, em frente a uma loja de eletrônicos, por volta das 11h da última quarta-feira (26). Criminosos encapuzados e armados desceram do veículo, apreendido, atrás da vítima que tentou fugir mais foi alvejado. Um dos criminosos chegou a entrar no estabelecimento comercial a procura de Felipe. O alvo foi empurrado e contra ele foram efetuados vários disparos. O menor também atingido, caiu na calçada. Os dois foram levados em estado grave para o hospital. Felipe não resistiu e morreu. O menor continua internado. Segundo a unidade houve uma melhora no quadro.

Felipe Fernandes da Conceição, (32), de acordo com as investigações era apontado como uma das lideranças de uma organização criminosa rival a dos assassinos. Ele foi identificado, no primeiro momento, como padrasto do menor, seria o alvo dos criminosos. Contra ele várias passagens por tráfico de drogas e associação criminosa, além de ter cumprido pena de cinco anos pelo mesmo crime, ele estava em liberdade condicional, usando tornozeleira eletrônica. O adolescente A.V.S, foi socorrido com vida em estado grave e encaminhado ao hospital da cidade. A Polícia analisa as imagens de câmeras de segurança que mostram a ação dos assassinos.

A Polícia Civil informou ainda que há indícios que a motivação do homicídio esteja ligada ao tráfico de drogas, "uma espécie de acerto de contas. Quanto ao menor o que se apurou até o momento por testemunhas e familiares é que havia uma relação afetiva entre eles. O menor não tem passagem pela polícia.

A 167ª DP continua investigando o caso.