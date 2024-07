O traficante preso também acusado pelo crime de homicídio saiu da sede da PF em Angra para presídio no estado - Divulgação/Arquivo PF

O traficante preso também acusado pelo crime de homicídio saiu da sede da PF em Angra para presídio no estadoDivulgação/Arquivo PF

Publicado 13/07/2024 11:06 | Atualizado 13/07/2024 11:07

Angra dos Reis - Um homem, (32), apontado como traficante da comunidade da Ilha das Cobras em Paraty , na costa verde, foragido da Justiça há sete anos, também pelo crime de homicídio, foi preso nessa sexta-feira (12), em uma operação da Polícia Federal, com o apoio das polícias Rodoviária Federal e Militar.

O suspeito, parado em uma blitz, foi abordado na altura do km 578 da Rodovia Rio-Santos, próximo ao bairro Boa Vista. No momento da fiscalização, os policiais consultaram o sistema para verificar a documentação e constataram que o homem era procurado desde 2017 pelo crime de homicídio. Na ocasião o crime bárbaro chamou atenção de toda comunidade. Segundo a polícia, "o acusado teria decapitado o desafeto de 30 anos, depois de beijar uma mulher. As investigações na época apontavam como homicídio brutal por vingança do chefe do tráfico, que chegou a desfilar com a cabeça da vítima pela comunidade".



Ele foi conduzido para delegacia da PF em Angra dos Reis, cidade vizinha. Durante busca no sistema, foram encontrados quatros mandados em aberto expedidos contra ele pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi identificado como líder do tráfico na comunidade da Ilha das Cobras, na cidade histórica.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.