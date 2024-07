O corpo do motociclista foi encaminhado para o IML de Angra dos Reis - Divulgação

O corpo do motociclista foi encaminhado para o IML de Angra dos Reis Divulgação

Publicado 06/07/2024 16:02

Paraty - Um homem, identificado como Reynaldo Pinto dos Santos (43) morreu, após a moto em que pilotava se envolver em um acidente com um carro de passeio, na Rio-Santos, na altura do km 559, neste sábado(6), em Paraty, na costa verde. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu ao impacto e morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Hugo Miranda. A unidade ainda não atualizou o boletim médico das vítimas do acidente.

Ainda de acordo com as equipes de socorro, com a batida o carro envolvido apresentou um princípio de incêndio, que foi controlado pelos bombeiros. Não se sabe ainda qual a dinâmica do acidente.

Equipes da CCR/RioSP e PRF, além dos bombeiros, estavam no local. A pista sentido Ubatuba chegou a ficar interditada para o atendimento das vítimas e o tráfego foi desviado para vias municipais. E ainda pela manhã o trânsito foi liberado. O fluxo de veículos normalizado e sem congestionamento.